Pieraccioni con la nuova fiamma, la Torrisi replica sola sui social 

Leonardo Pieraccioni ha una nuova fiamma? Laura Torrisi è ancora single? L'attrice ha appena festeggiato 40 anni a Bali dove è andata in vacanza, pare da sola. Il suo ex è stato pizzicato a Roma durante una sessione di shopping mano nella mano con una compagna griffatissima, elegantissima e più giovane di lui, come riferisce il settimanale Chi. E chissà se si riferiscono a Leonardo i commenti scritti dalla Torrisi sui social...