Leonardo Pieraccioni, sondaggio social per il nuovo look senza barba

Scelta di look controcorrente per Leonardo Pieraccioni. Il regista e attore ha sorpreso tutti, tagliandosi la barba. Ha poi condiviso su Instagram un selfie post rasatura e ha invitato i follower a esprimersi su questo cambiamento radicale, chiedendo: "Basta barba, no?". In migliaia hanno risposto al sondaggio del comico toscano, che successivamente in una "storia" ha chiesto a chi non approvava: "Non capisco perché io non vi piaccia senza barba".