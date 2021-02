Leonardo Pieraccioni pulisce i vetri… in cerca di ispirazione

C’è chi trae ispirazione guardando un bel panorama, chi legge, chi riflette al buio, chi ha bisogno di fare lavoretti manuali e chi si concentra nella pittura. Leonardo Pieraccioni per trarre ispirazione per i suoi film pulisce. Eccolo in uno scatto social intento a far brillare i vetri della sua finestra. Tra i follower è gara a portarsi a casa il regista!