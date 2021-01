Laura Torrisi ricoverata: “Grazie ai medici, ora mi attende un anno di ripartenze”

L’ultimo post alla vigilia di Natale, poi il silenzio fino a quando ha pubblicato tre scatti dall’ospedale. Laura Torrisi annuncia ai follower di essere stata ricoverata a Capodanno per un intervento: “Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, - scrive su Facebook - per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”.