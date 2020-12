Laura Torrisi si illumina di rosa per le feste natalizie Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Intanto pare che Laura sia impegnata sul set e forse è stato proprio il suo ex, Leonardo Pieraccioni a volerla in una nuova produzione. La coppia si era conosciuta proprio quando il regista doveva girare “Una moglie bellissima”. L’aveva vista in una pubblicità e l’aveva voluta. Poi tra i due era nato l’amore, sbocciato nella nascita di Martina. Qualche anno dopo si sono lasciati senza troppo clamore e senza grandi spiegazioni, pur rimanendo sempre in buoni rapporti.

