Laura Torrisi bella e single: “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”

E’ ancora accoppiata? Che ne è stato di Luca Betti, l’ultimo fidanzato con cui è stata avvistata? Laura Torrisi chiarisce tutti i dubbi dei fan rivelando di essere felicemente single e di credere più ai cavalli che ai principi azzurri. La ex di Leonardo Pieraccioni sta bene insieme alla figlia Martina e rivela di non aver bisogno di altro.

L’attrice, ospite del programma di Francesca Fialdini “Da noi… a ruota libera” ha parlato dell’equilibrio che ha raggiunto e delle passioni che coltiva. “Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro? – ha detto ironicamente - Credo più nei cavalli che nei principi azzurri, ormai”. Non vuol dire però che non voglia più uomini al suo fianco. Anzi. “Preferisco essere conquistata che andare alla conquista”, ha specificato, dicendo anche di essere molto gelosa: “È l’indole siciliana che ti fa partire la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi…”.

Da poco ha compiuto 40 anni e per l’occasione si è regalata un viaggio a Bali da sola: “Si può stare bene anche da soli… Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali.” ha detto.



