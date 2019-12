Laura Torrisi in bikini è una bomba sexy

Vacanze a Bali per Laura Torrisi, che si gode giorni di relax alla scoperta di luoghi magnifici. Non dimentica però i suoi follower, con i quali condivide su Instagram uno scrupoloso reportage di viaggio. Le meraviglie del Paese asiatico lasciano a bocca aperta, ma ad incantare i fan dell'attrice sono le sue curve da 10 e lode, messe in evidenza da un bikini minimal.