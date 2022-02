Naomi Campbell mamma felice a 51 anni, ecco la prima foto con la figlia

Nove mesi dopo aver annunciato la nascita della sua prima figlia, Naomi Campbell è pronta a fare il grande passo e presentarla al mondo. Per farlo ha scelto la copertina di Vogue, dove posa fiera e bellissima con la sua piccolina tra le braccia. E a chi aveva avanzato ogni sorta di ipotesi sul suo essere diventata mamma a 50 anni ha risposto: "Non è adottata, è mia figlia".

Lo sguardo deciso e luminoso che punta dritto all'obiettivo e al futuro, l'acconciatura afro che rimanda chiaramente alle sue origini, l'abito sexy, lussuoso e sobrio allo stesso tempo e la piccolina tra le braccia, il suo gioiello più prezioso. Naomi, fotografata da Steven Maisel, posa così per la cover della prestigiosa rivista e per la prima volta rivela qualche dettaglio sulla sua vita da mamma: "Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare. È una brava ragazza: dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Lei ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare", racconta.



Quando sui social ha annunciato di essere diventata mamma, senza mai aver fatto sapere di essere incinta, ha lasciato tutti di stucco. A Vogue la Campbell ha raccontato: "Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei". Dopo una vita vissuta sotto i riflettori, la top model ha scelto di mantenere privata la sua vita da mamma, un obiettivo a lungo desiderato: "Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto".

