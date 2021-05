Naomi Campbell mamma a sorpresa a 50 anni: "Non c'è amore più grande"

Naomi Campbell è diventata madre per la prima volta a 50 anni. La Venere Nera ha annunciato l'arrivo di sua figlia sui social scrivendo: "Non c'è amore più grande" a commento di una tenera foto della sua mano che tiene i piedini della bimba. La top model non ha aggiunto altri dettagli, lasciando per il momento alcuni particolari avvolti nel mistero.

"Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo", ha sottotitolato la supermodella nel messaggio social, in cui è taggata la madre Valerie Morris-Campbell, che ha commentato: "Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna".

51 anni a breve (li compirà il 22 maggio), Naomi Campbell in passato aveva dichiarato di desiderare dei figli. Nel 2016 in un'intervista al Sunday Times ha confessato, per la prima volta, il suo desiderio di maternità, rivelando che le sarebbe piaciuto anche da single: "Non sto dicendo che non avrò figli, perché potrei averli. Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Assolutamente e totalmente. Non ho paura di farlo"

La vita sentimentale di Naomi ha da sempre fatto notizia, e la sua bellezza ha incantato molti uomini in tutto il mondo. La modella non è mai stata sposata e l'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, con Liam James Payne dei One Direction: la loro liason sarebbe durata solo qualche mese.