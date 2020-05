Buon compleanno Naomi Campbell! La Venere Nera compie 50 anni

Dalla tuta anticovid in aereo al nudo totale in foto. Naomi Campbell ha provato tutti i look possibili interpretandoli tutti alla perfezione. Musa ispiratrice dei più grandi stilisti degli anni Ottanta e Novanta, la Venere Nera spegne 50 candeline sempre al top. Da una passerella all’altra, da una parte all’altra del mondo, Naomi è l’icona fashion di ogni tempo capace di festeggiare mezzo secolo come fosse una teenager.