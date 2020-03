Naomi e la paura del coronavirus: “Non dimenticate i guanti”

In tempi non sospetti (la scorsa estate) Naomi aveva girato un video che mostrava la maniacale premura che utilizzava per sedersi in aereo. La sua routine aeroportuale è diventata virale quando è iniziata la psicosi coronavirus e ora è più attuale che mai. La top model era solita pulire con salviettine disinfettanti il suo posto in business class dopo aver messo i guanti. Adesso posta una foto dal ristorante e scrive: “Non dimenticare i guanti”. I suoi sono in lattice rosa pronti a far tendenza. Molti follower infatti le scrivono: li voglio anch’io; dove li hai comprati? Belli, rosa!