Naomi Campbell ossessionata dai germi, ecco la sua routine prima di prendere il volo

Naomi Campbell adora andare in giro per il mondo: "Sono nata viaggiando", spiega in un video che pubblica sui suoi canali social. Peccato che ogni volo in aereo si trasformi per lei in una piccola prova di sopravvivenza, una lotta indefessa ai germi che si annidano negli aeroporti e sui sedili del velivolo. "Io controllo tutto", spiega la super modella e intanto svela le sue armi: dai guanti alle salviettine igienizzanti, fino alla mascherina.

In aeroporto Naomi punta il suo sguardo su ogni cosa e non perde nessun dettaglio: persino le gambe delle persone passano sotto la sua lente d'ingrandimento. Dopo aver fatto incetta di dolciumi e riviste al duty free è pronta per partire.



Appena salita a bordo infila i guanti usa e getta che, spiega, non toglierà per tutto il viaggio. Nella sua borsetta tutto è accuratamente sigillato in buste a chiusura ermetica. Prese le salviette inizia a pulire tutto ciò che potrebbe toccare: dal tavolino all'oblò, passando per gli interruttori della luce e lo schienale del sedile di fronte. "Non mi importa di quello che la gente pensa di me. Si tratta della mia salute e questo mi fa stare meglio", dice con sicurezza. La sua poltrona viene ricoperta con un plaid che la Campbell cambia ogni settimana e che lava personalmente a mano appena arrivata in hotel. Non manca la mascherina a coprire naso e bocca, "per proteggersi dalle persone che tossiscono e starnutiscono".



La routine, sottolinea la modella, viene applicata diligentemente sia che si tratti di un aereo privato che di uno commerciale. Ultima tappa di questo tour de force, le maschere di bellezza per idratare la pelle che tende a seccarsi in alta quota. Tutto pronto, si può partire. La meta non conta, l'importante è viaggiare "sicuri".