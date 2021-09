Naomi Campbell mamma top: “Ho una bimba da sogno”

IPA 1 di 13 IPA 2 di 13 IPA 3 di 13 IPA 4 di 13 IPA 5 di 13 IPA 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per la prima volta da quando è diventata mamma parla Naomi Campbell: “Penso di essere davvero fortunata perché ho una figlia da sogno” ha detto orgogliosa. La top model 51enne ai microfoni di BBC HardTalk ha aggiunto: “È già molto indipendente, dorme 12 ore al giorno. Poi è intelligente, reattiva, buona, qualcosa di meraviglioso”. Quattro mesi fa sui social scriveva: “Una piccola benedizione mi ha scelto come madre, non c’è amore più grande di questo”.