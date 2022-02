Chiara Ferragni alla conquista di New York

L'occasione le è stata data dalla Fashion Week, e lei ne ha approfittato per tornare a immergersi nel suo habitat naturale tra sfilate, shooting per le vie della città e look da capogiro. Il tutto naturalmente raccontato con dovizia di particolari sui social. Intanto a Milano c'è Fedez che l'aspetta e si gode i figli Leone e Vittoria.

L'ultima volta che è andata negli Usa è stata prima dell'inizio della pandemia, e da allora per Chiara le cose sono cambiate parecchio. Tanto per cominciare, è diventata mamma della sua secondogenita: Vittoria. Quello che non è mutato è la sua voglia di divertirsi e di stupire. Sfida il freddo con la pancia scoperta a -10°, scherzando sugli inconvenienti che la sua scelta ardita potrebbe provocarle. Indossa un completo glamour e posa da diva, ma poi sottolinea divertita l'inestetismo che (complice la posizione) si crea sulla vita. Sul letto posa in lingerie, per le uscite alterna lussuosi look da sera ad altri più divertenti e giocosi. Non si fa mancare niente, e anche il classico hamburger e patatine è d'obbligo.

Tra le pose sexy e panorami mozzafiato sulla città, la Ferragni intrattiene i suoi follower che seguono curiosi le sue avventure. Come una turista perfetta, fotografa gli angoli cult della città, come la vista dal Rockfeller Center o il Manhattan Bridge visto da Brooklyn (come nella celebre scena del film "C'era una volta in America"). A casa c'è Fedez che l'aspetta con Leone e Vittoria, chissà al suo ritorno quante cose avrà da raccontare...

