Chiara Ferragni in lingerie si prepara per San Valentino

San Valentino si avvicina e Chiara Ferragni non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. Mentre era ancora in montagna con la famiglia, ha coinvolto i follower nella scelta della biancheria intima con cui stupire Fedez nel giorno degli innamorati. Prima ha provato un completino nero dalle trasparenze audaci che sfidano la censura social, poi in rosso accende la passione. La settimana bianca è finita, la seduzione è appena cominciata...

Sulle vette dell'Alpe di Siusi con i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez si è imbacuccata nelle tute da sci e nei piumini pesanti, ma sotto era un tripudio di pizzi e trasparenze hot. Chiara si è svestita a favore di fotocamera e ha regalato uno scorcio bollente sulla sua lingerie, un'anteprima di quello che ha in serbo per San Valentino. Il completino rosso è sexy, ma quello nero lo è ancora di più con il reggiseno impalpabile che lascia visibili i capezzoli.

Quello degli innamorati, per la Ferragni e Fedez è sempre un giorno speciale e amano festeggiarlo con sfarzo. Qualche anno fa il rapper si era travestito da cuore gigante per stupire sua moglie, l'anno scorso hanno trascorso una giornata romantica insieme alla spa. Cosa staranno organizzando per il 14 febbraio è un segreto, ma di certo non mancherà la seduzione.

