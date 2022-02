Antonella Elia sirena sexy a Mauritius con Pietro Dalle Piane

In vacanza a Mauritius con Pietro Dalle Piane, Antonella Elia si sente in paradiso.

Raggiante, spensierata, innamorata del suo compagno, si gode il mare e la natura e si lancia anche in qualche scatto provocante in riva al mare in versione sirena sexy. Ai follower racconta le sue avventure, dallo snorkeling alle cene romantiche. "Sono troppo felice" dice sorridendo.