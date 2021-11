Per Antonella Elia amore e relax alle terme con il fidanzato Pietro Dalle Piane

Sono stati giorni incantevoli per Antonella Elia, trascorsi tra relax e amore alle terme con il fidanzato Pietro Dalle Piane . Immersi in un atmosfera magica tra i colori autunnali dell'Alto Adige, i due si sono coccolati un po' tra bagni nella vasca idromassaggio e momenti romantici. "Abbiamo trascorso momenti speciali" ha raccontato maliziosa la showgirl ai follower postando i video.

L'occasione per trascorrere qualche giorno di relax in coppia è stato il compleanno di Antonella, che ha spento 58 candeline il 1 novembre. Lei e Pietro ne hanno approfittato per trascorrere qualche giorno lontani da tutto, impegnati solo a scambiarsi coccole e rilassarsi in un paesaggio mozzafiato.

La Elia coinvolge i follower nella sua avventura a base di relax. Sfida le temperature rigide e resta in bikini per tuffarsi in piscina mentre il fidanzato la riprende. "Che bella che sei" scrive lui a commento delle foto postate dalla showgirl. E quando l'attore scrive: "Giorni speciali di relax in un posto meraviglioso!" lei replica: "Ma tu sei troppo troppo troppo… coccolone e morbido e tesorone… il relax fa bene". Antonella e Dalle Piane sono stati più volte in crisi e il loro rapporto è stato a un passo dal precipizio ma ne sono usciti ancora più forti e le giornate appassionate al centro benessere ne sono la prova.

