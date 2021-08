Belle senza tempo, le over 50 in costume fanno perdere la testa

Bellissime, anzi di più. Sembrano aver fatto un patto con il diavolo le vip over 50 che sui social in costume sfoggiano curve mozzafiato. In riva al mare o a bordo piscina, in intero o due pezzi, lasciano libero tutto il loro sex appeal in una vera esplosione di femminilità.

Federica Panicucci è in formissima, con il corpo tonico e scolpito di una teenager. In vacanza si mette in posa per i follower e raccoglie like e complimenti. Non è da meno Matilde Brandi, sexy in bikini mentre prende il sole. E che dire di Ornella Muti? In due pezzi è un vero schianto. Ana Laura Ribas svela ai fan i trucchi per venire bene in foto, ma lei è già bellissima e non ha bisogno di troppi accorgimenti.

Le curve sinuose di Sabrina Salerno hanno fatto sbandare parecchi follower, e lei le sfoggia con orgoglio rivendicandone l'autenticità. Nessun ritocco, è pronta a giurare. Anche Cristina D'Avena, con quel mix tra malizia e ingenuità, raccoglie consensi e apprezzamenti. Antonella Elia posa sugli scogli e sembra una sirentta. Guardale tutte nella gallery...

