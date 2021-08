Rita Rusic si tuffa in un mare d'amore con il nuovo compagno

Tuffi mano nella mano, balli al tramonto, fisici strepitosi in mostra sotto il sole: per Rita Rusic l'estate è all'insegna dell'amore. In barca con il suo nuovo compagno si gode un momento magico e lo condivide sui social. Lui è bello giovane e aitante, tanto che alcuni follower restano spiazzati e domandano all'attrice: "Chi è, tuo figlio?"

Nessun annuncio ufficiale, ma una serie di hashtag che non lascia spazio a dubbi. Rita è innamorata e si vede ma rinuncia alle presentazioni, tanto che del suo nuovo compagno non rivela nemmeno il nome. In un video social si tengono per mano mentre si tuffano al rallentatore sorridendo, lei bellissima e sexy in bikini, lui in slip con i muscoli guizzanti sotto il sole.

Le immagini postate dalla Rusic raccontano tanta felicità, e il suo sorriso vale più di mille giri di parole e dichiarazioni romantiche. Si vede che è serena accanto al suo uomo, ma i fan la stuzzicano con malignità. "E' tuo figlio Mario?", chiede qualcuno. "Non credo" risponde lei, senza raccogliere la provocazione. Del resto, che l'età sia solo un numero su un documento lei l'ha dimostrato più volte, con la sua carica vitale e sfoggiando un fisico tonico e sinuoso a 61 anni. E il fatto che lui sia molto più giovane è un dettaglio a cui non intende fare caso.

