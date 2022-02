Giulia Calcaterra nuda sulla spiaggia alle Maldive

Leggi Anche Giulia Calcaterra riparte alla grande: senza Pescetto mostra il topless

Il lancio con il paracadute è stata un'emozione incredibile. "Una delle esperienze più belle mai fatte prima", ha raccontato Giulia su Instagram. E poi i bagni con le mante e con le balene, piena di stupore per la meraviglia della natura. Nuota sott'acqua e sfoggia un fisico bellissimo e tonico: "Sono grata al mio corpo ogni giorno per potermi permettere di affrontare in piena tranquillità e consapevolezza queste immersioni in apnea grazie alla pratica e agli allenamenti fatti". E approfitta anche per un messaggio ambientalista, mostrando i rifiuti di plastica che si trovano sull'isola e invitando a diminuirne il consumo.

Leggi Anche Giulia Calcaterra torna single: naufragata la storia con Pescetto



Appena rientrata dalle Maldive, giusto il tempo per un pit-stop e la Calcaterra è partita alla volta delle Canarie. A Fuerteventura sta registrando una serie di workout, ma trova il tempo anche per un po' di relax al sole a bordo piscina. Dopo tutto, se l'è proprio meritato.

Instagram

Potrebbe interessarti anche: