la settimana delle stelle

Instagram

Una settimana dedicata al relax per i vip: a Dubai con Georgina Rodriguez e Ronaldo, a Mauritius con Giulia Provvedi e in Messico con Elena Morali e Favoloso, all'Alpe di Siusi con Chiara Ferragni e Fedez. Notti insonni a Milano, invece, per Belen Rodriguez che dopo una festa scatenata si è rifugiata a casa di Stefano De Martino. Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno in ritardo e Gigi D’Alessio ha portato a casa il suo piccolo Francesco, il quinto figlio. E poi c’è la fuga di Mauro Icardi dai social, ma non solo…