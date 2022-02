Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, vacanza bollente in Messico

Per il suo 28esimo compleanno, Elena Morali si è fatta un regalo tutto speciale. È partita alla volta del Messico insieme al suo compagno Luigi Mario Favoloso , e con lui si gode le spiagge, le avventure sott'acqua e soprattutto tanta passione. Sui social non mancano gli scatti sensuali, tra i loro baci roventi e le pose della showgirl in bikini o in topless.

Elena mette in mostra le curve e fa venire l'acquolina in bocca ai follower ma soprattutto a Luigi Mario, che in uno scatto le morde le natiche. "Oggi si mangia" scrive lei scherzando, poi si lancia in pose ammalianti e sexy al limite della censura è avverte: "Non è Only Fans" riferendosi alle foto audaci che pubblica sulla piattaforma a pagamento.

La Morali ha spento le candeline in riva al mare suall'Isla Mujeres, con Favoloso a riempirla di baci. Sui social lui ha postato gli scatti scrivendo: "Sei nata in inverno, il 28 Gennaio, sei nata a Bergamo, ma sei nata libera, libera di nuotare, di ballare a piedi nudi sulla sabbia, di poter urlare o cantare ad alta voce giorno e notte, sei nata bellissima ma abbronzata lo sei ancora di più. Sei nata curiosa e volenterosa di scoprire posti e persone nuove, sei un’anima libera e mai proverò a fermarti, mai ti impedirò di volare ma al massimo ti volerò a fianco. Buon compleanno amore mio. Ti amo e spero che questo compleanno sia degno di te". E lei ha risposto: "Tu mi conosci perfettamente e sei quell’anima che aspettavo di incontrare in un giorno qualunque per farmi cambiare l’esistenza. Sei il compagno che auguro a tutte le donne, sei puro, sei cuore, sei mio e ti amo, grazie per tutto".

