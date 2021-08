Elena Morali disperata: è morta la sua cagnolina

Elena Morali è distrutta dal dolore: la sua cagnolina è morta improvvisamente e lei non è riuscita a dirle addio. La showgirl era in vacanza a Zante con il compagno Luigi Mario Favoloso , ma si è precipitata a casa non appena ha saputo delle condizioni gravi della sua amica a quattro zampe. Purtroppo non è riuscita ad arrivare in tempo e ha affidato ai social il suo messaggio d'addio struggente, senza dimenticare un attacco alla veterinaria.

Quando Elena era partita per la Grecia la cagnolina, che aveva 13 anni, stava bene ma all'improvviso sono sopraggiunti problemi di salute. Avvertita del problema si è affrettata a rientrare a casa nel vano tentativo di poter abbracciare per l'ultima volta la bestiolina. "Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando" ha scritto sui social, e più tardi: "Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare".

Passa qualche ora e arriva uno sfogo più lungo, in cui la Morali lancia accuse mirate e sputa fuori tutto il suo dolore. "Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all'altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di merda che ha portato ritardo", si legge nelle storie della showgirl. Se la prende anche con chi ha avuto in cura l'animale, continuando: "Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene".

E' un dolore terribile per Elena, che scrive: "E' come perdere una figlia, una sorella, è qualcosa che non riesco a metabolizzare. Sapevo che nella vita sarebbe arrivato questo giorno, ma speravo che tu avessi ancora qualche anno davanti". E poi ancora: "Non riesco a capacitarmi del fatto che stavi così bene quando sono partita qualche giorno fa, non riesco a capacitarmi di averti salutata in video chiamata. Non riesco davvero ad immaginarmi una vita senza di te dopo 13 anni".

Lo sfogo della Morali continua con parole dolci e accorate per la sua cagnolina che non c'è più: "Vorrei togliermi qualche anno e donartelo, vorrei che fossi qui vicino a me ancora per tanto, tanto tempo. Dio solo sa quanto io ami gli animali, ma come amavo te nemmeno lui può capirlo. Non so nemmeno come far riprendere mamma da questa perdita, che ti trattava come una quarta figlia. TI amo piccola mia, ti amo e ti amerò sempre".

