Giulia Provvedi: "Sì all’autoerotismo e all’amore tra donne"

Giulia Provvedi a Mauritius si gode una vacanza da sogno, immersa in un paesaggio incantevole. Spiagge di sabbia bianchissima, mare azzurro, sole, relax... non manca niente per rendere il soggiorno perfetto e lei lo condivide con i follower, condendo il tutto con un po' di provocazione e tanta ironia. Si mette a disposizione per un momento di botta e risposta e non si tira indietro neanche davanti alle domande più maliziose, rispondendo senza remore anche a quelle su autoerotismo e sulle sue esperienze con altre donne.

Un follower chiede alla Provvedi il suo parere sul perché il darsi piacere da soli sia considerato un tabù. "Per quanto mi riguarda, super favorevole... anzi, se non ci fosse l'autoerotismo qui..." lasciando la frase in sospeso piena di allusioni. Qualcun altro le chiede indiscreto se ha mai avuto la curiosità di sperimentare l'intimità con altre donne. E lei non si scompone: "Ho sempre detto che l'amore non ha sesso", replica senza falsi pudori.

Giulia replica alle domande dei fan con ironia e senza peli sulla lingua, divertendosi anche a prendersi in giro e lasciandosi andare a qualche sfottò. Ma non solo. Per la gioia di chi la segue sui social approfitta dello scenario paradisiaco in cui è immersa per regalare qualche foto in pose provocanti con le curve in bella mostra. La vacanza volge al termine, la sua voglia di stuzzicare non finisce mai...

