Dopo 50 ore arriva a Mauritius, ecco Giulia Provvedi in paradiso

Ci sono volute ben 50 ore per arrivare a destinazione, tra voli cancellati, scali e attese infinite. Ma ne è valsa la pena, a giudicare dalle foto che Giulia Provvedi pubblica sui social. Il duo delle Donatella si è separato per qualche giorno e mentre Silvia è rimasta a casa con la figlia Nicole, la gemella è fuggita al caldo e si è rifugiata a Mauritius con un'amica. Dalle spiagge assolate non dimentica i follower a cui regala scatti mozzafiato.

Pose acrobatiche e inquadrature bollenti sono una costante nei post dalle vacanze di Giulia. Sulla spiaggia si esibisce in posizioni yoga che hanno anche il pregio di esaltare le sue curve, poi inquadra i segni lasciati dall'abbronzatura e regala scorci piccanti. Gli attacchi degli hater non mancano mai, ma lei li rimanda al mittente rispondendo a ciascuno in maniera diretta e ironica. E dopo le giornate di relax trascorse sotto al solleone, le serate sono a tavola tra risate e brindisi con la sua amica Sabrina.

Giungere a destinazione è stata una vera odissea, che la Provvedi ha riassunto così: "Benvenuta in paradiso! Dopo quasi 50 ore di disagi tra aerei annullati e attese siamo riuscite a raggiungere questo meraviglioso posto. Vi porterò con me, non vedo l’ora di scoprire tutta la bellezza di questa isola". Lei non si è fatta abbattere dai disguidi, anzi ha approfittato di uno degli stop forzati per fotografarsi in costume in albergo per una delle sue iniezioni di body positivity: "Volo cancellato + luce orribile" scrive senza nascondere la ritenzione. Lo ha promesso: "A tutti quelli che mi hanno gufato la partenza... il mio sorriso non lo avrete mai".

