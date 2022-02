Gigi D'Alessio con Francesco, le prime foto con il quinto figlio

Il 24 gennaio Gigi D'Alessio è diventato padre del suo quinto figlio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito . Dopo i primi giorni trascorsi in clinica, per la famiglia è tempo di tornare a casa con la piccola new entry. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante e la sua compagna (con la mamma di lei) in auto insieme all'uscita dall'ospedale, pronti a iniziare una nuova quotidianità con il bebè.

Appena due anni fa, Gigi si leccava le ferite dopo la fine della storia lunga 15 anni con Anna Tatangelo. Ma il futuro aveva in serbo grandi sorprese per lui: nel giro di poco ha incontrato Denise ed è diventato papà per la quinta volta. Tra lui e la Esposito è stato un colpo di fulmine, si sono conosciuti a Capri dopo un concerto e non si sono più lasciati. Le cose sono andate in fretta e la nascita del loro bimbo li ha riempiti di gioia. "Francesco, benvenuto alla vita" ha scritto il cantante sui social per festeggiare.



D'Alessio è già papà di Andrea (nato 11 anni fa dalla relazione con la Tatangelo), e dei tre figli avuti dalla ex moglie Carmela Barbato: Claudio (di 36 anni e padre di due bimbi), Ilaria (30) e Luca (19). Quest'ultimo, allievo nella scuola di "Amici", ha festeggiato il nuovo arrivato via social: "Ho due fratellini spettacolari" ha scritto. Ancora per qualche mese non potrà incontrare il piccolino, ma di certo sarà una grande festa quando si riunirà tutta la famiglia allargata.

