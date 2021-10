La settimana delle stelle

La fine della relazione, lunga 4 anni, di Ambra Angiolini e Max Allegri ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa. Per un amore che finisce, un altro celebra il suo primo anno: quello tra Andrea Damante ed Elisa Visari è arrivato all'importante giro di boa. E' single ma felice Diletta Leotta, che con le amiche si è concessa una breve fuga sotto il sole di Ibiza e con le pose in costume ha fatto girare la testa ai follower. Ci sono anche Ilaria D'Amico, Can Yaman e la principessa Charlène nella settimana di gossip...