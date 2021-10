Damante festeggia un anno di amore con Elisa, ma qualcosa non torna...

"Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio". Così Andrea Damante ha voluto festeggiare il primo anniversario con la sua Elisa Visari , corredando il messaggio con una serie di scatti di loro due avvinghiati ai quattro angoli del globo. Lei ha reagito con tanti cuoricini, ma qualcosa non torna nelle date e all'occhio attento dei follower il dettaglio non è certo sfuggito...

Dopo la dichiarazione d'amore del Dama è arrivata anche quella della sua dolce metà, che con una serie di istantanee social ha replicato: "Alcuni momenti indimenticabili di questo anno passato insieme pieno d’amore e felicità.. buon anniversario amore della mia vita".

Tra loro le cose vanno quindi a gonfie vele, ma un particolare non è sfuggito ai follower più attenti. A quanto dicono la relazione tra i due sarebbe iniziata il 10 ottobre del 2020 ma, andando a ripescare alcune dichiarazioni del dee-jay, in quella data la storia d'amore con la ex Giulia De Lellis non era ancora ufficialmente finita e anzi tra i due era in corso una riappacificazione.

Nella puntata di "Verissimo" del 24 ottobre (registrata qualche giorno prima), Andrea infatti commentava stupito la relazione tra Giulia e l'ex amico Carlo Beretta: "Ho saputo della nuova frequentazione come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché fino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, era ripreso un po' il rapporto".

Insomma sembra che il 10 ottobre di un anno fa il cuore di Damante non fosse ancora libero e nella sua mente ci fosse ancora Giulia. Elisa sapeva della frequentazione ancora in corso o il ragazzo ha fatto un po' di confusione con le date?

