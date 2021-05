Andrea Damante: "Con Elisa sogno le nozze e tanti figli"

Andrea Damante parla per la prima volta della fidanzata, l'attrice Elisa Visari , e sceglie la trasmissione "Il Punto Z" di Tommaso Zorzi per farlo. "Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo", ha detto.

Damante si apre anche sulla sua ex storica, Giulia De Lellis e racconta del cane che avevano preso insieme: "Con Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui e quindi adesso starà con lei".

