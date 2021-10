Ilaria D’Amico dama in tailleur viola per le vie di Milano

Tgcom24 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 IPA 5 di 16 IPA 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un pomeriggio di chiacchiere con un’amica, qualche commissione da sbrigare e una fuga in taxi per dribblare l’occhio indiscreto dei paparazzi. Ecco Ilaria D’Amico, dama in viola, mentre si intrattiene con una donna per conversare sull’uscio, poi qualche passo a piedi per la città e infine una corsa lontano dai flash. Lady Buffon sempre diffidente con i social mostra pochissimi scatti della sua vita quotidiana, così quando finisce nel mirino dei fotografi nessuno se la fa sfuggire.