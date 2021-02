Ilaria D'Amico in lacrime ricorda la sorella scomparsa: "Era il mio punto di riferimento"

Ilaria D'Amico ha perso da pochi mesi l'amata sorella e per la prima volta ne parla in tv, o almeno ci prova. "Io non riesco a parlare molto di mia sorella Catia, ho una grande commozione, mi spezza il respiro e la gola", afferma la giornalista che, ospite della trasmissione "Verissimo", fatica a trattenere le lacrime.

"Era il punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme, nelle nostre differenze, e l'ultima parte di cammino attaccate, scambiandoci le forze reciproche", prosegue la conduttrice, ex volto di Sky. "Io (per lei, ndr) avrei dato senza neanche pensarci sicuramente parte di me, organi di me", sottolinea ancora, con la voce rotta dall'emozione, la compagna di Gigi Buffon.