Ilaria D’Amico racconta il compleanno di Gigi Buffon tra torta, film e regali

Il compleanno di Gigi Buffon è stato una vera e propria festa in famiglia. “Se Gigi ci tiene al suo compleanno? Secondo me ci tiene più adesso che prima” ha confermato a “Tuttosport” la compagna Ilaria D’Amico che ha preparato i festeggiamenti per i 43 anni del portierone insieme ai tre figli. Il regalo? Non è stato una sorpresa perché lei glielo ha annunciato in anticipo. La torta? Sabauda, tra le preferite di Gigi con cioccolato e nocciola.