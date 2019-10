Ilaria D'Amico: "Io e Gigi Buffon siamo molto gelosi"

"Siamo arrivati fino a qui, viviamo entrambi in una vita in cui incontriamo tantissime persone nuove, non riusciremmo a vivere spiandoci", ha spiegato la D'Amico. Tra loro la sintonia è perfetta: "Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni".

E infatti, paparazzati a Venezia dal settimanale Chi, Gigi e Ilaria si mostrano felici e innamorati. Bellissimi e sorridenti, passeggiano mano nella mano per le calli. Al dito del portierone si nota una preziosa fedina, e anche la sua compagna sfoggia un anello di diamanti. Che stiano pensando di suggellare il loro legame con i fiori d'arancio?