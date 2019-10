E' tornato. Gigi Buffon, dopo la parentesi francese al PSG, rientra nella Juventus, si trasferisce di nuovo in Italia e ricompare a Milano con la sua famiglia. Pizzicato con Ilaria D'Amico, il figlio più piccolo Leopoldo Mattia e il figlio di lei, Pietro Attisani, è sereno e premuroso come sempre. Alla soglia dei 42 anni il portiere ha detto: “Sono molto orgoglioso di cosa sono e di cosa voglio diventare”.

Gigi Buffon a Milano con Ilaria D'Amico e i figli 1 di 24 2 di 24 3 di 24 4 di 24 5 di 24 6 di 24 7 di 24 8 di 24 9 di 24 10 di 24 11 di 24 12 di 24 13 di 24 14 di 24 15 di 24 16 di 24 17 di 24 18 di 24 19 di 24 20 di 24 21 di 24 22 di 24 23 di 24 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha deciso di rimettere la maglia bianconera per rivivere le emozioni del calcio italiano. I figli più grandi, Louis Thomas e David Lee, avuti da Alena Seredova, lo seguono dagli spalti, lui papà modello della sua famiglia allargata non è mai sazio di record e traguardi da raggiungere. Il calciatore e Ilaria sono poco social (il portiere ha un profilo ma parla sono di pallone e lascia fuori dal web la sua vita privata) e appena vengono fotografati in città – Milano o Torino che sia – tutti i flash sono per loro. Sereni e informali si godono il tempo libero con i figli. “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati – ha detto Ilaria D'Amico in una recente intervista al Corriere della Sera – Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così... Facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata”.