Harry e Meghan danno buca a William e la guerra ricomincia

I rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale sono degni di una soap opera. Dopo quello che sembrava un riavvicinamento arriva l'ennesimo colpo di scena. I duchi di Sussex non saranno infatti presenti al party per lo svelamento della statua dedicata a Lady D a Kensington Palace. La festa era stata spostata in autunno a causa del Covid.

I tabloid inglesi titolano sullo sgarbo alla royal family anche perché le giustificazioni adottate da Harry non sono sembrate accettabili.

Il principe ha infatti fatto sapere che non sarà presente con la moglie Meghan al party organizzato il 19 ottobre perché impegnato nella stesura del suo libro di memorie.

La cerimonia si era svolta l'1 luglio, nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto 60 anni, alla presenza solo di William ed Harry, del fratello di Diana (il conte Spencer) e delle zie Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes.

Alla festa organizzata per il 19 ottobre parteciperanno invece un centinaio di ospiti ed è stata annunciata la presenza di Elton John. Non ci saranno, però, i duchi di Sussex. E in patria il Daily Mail non si lascia sfuggire l'occasione per sottolineare l'ennesimo affronto di Harry e Meghan ai duchi di Cambridge.

