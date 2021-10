La sorpresa di Meghan Markle: lancia una linea beauty?

Meghan Markle, cosa bolle in pentole? La moglie di Harry potrebbe lanciare presto una linea beauty proprio come hanno fatto Jennifer Lopez, Cindy Crawford, Jessica Simpson o Heidi Klum. Secondo gli indizi raccolti dal Daily Mail e da The Sun, la duchessa di Sussex, considerata un’icona di bellezza e molto seguita per le sue scelte di make-up, potrebbe lanciare un nuovo business. Lei, Harry e la madre Doria Ragland sono stati avvistati più volte nella tenuta di un co-proprietario di una società di marketing.

La società di bellezza molto famosa, anche se di recente è stata multata in California perché i suoi shampoo sono accusati di far cadere i capelli e in Gran Bretagna ne sono state bandite le pubblicità, ha scelto già in passato personaggi famosi per le sue campagne: una crema per la pelle anti-età sponsorizzata da Cindy Crawford, una linea dedicata a JLo, un trattamento per l’acne pubblicizzato da Katy Perry…

Ora potrebbe arrivare la beauty-routine di Meghan Markle. Del resto da quando è arrivata a Buckingham Palace tante donne hanno voluto seguite il suo trucco reale: i colori bronzo, luminosi, eleganti e scintillanti, il rossetto acceso, lo smalto dai colori ben visibili, così diverso dal make-up low-profile di Kate Middleton.

La scorsa settimana la duchessa di Sussex, insieme alla madre Doria e al marito Harry, è stata vista lasciare il ranch di Bill Guthy, co-fondatore dell’azienda beauty, e forse proprio perché una collaborazione è stata avviata. Secondo il Daily, anche l’intervista dei duchi con Oprah potrebbe essere stata girata proprio nella stessa tenuta a Carpinteria in California. Gatta ci cova…

