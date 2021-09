La settimana delle stelle

Can Yaman a Venezia fa scintille: dopo l’addio alla Leotta mostra occhi solo per Moran Atias e le fan impazziscono. La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza tiene banco: alle voci di crisi replicano in coppia con post a due. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono i più belli del reame alle nozze viennesi, mentre Chiara Ferragni e Fedez fanno parlare i social per le foto hot in intimo. Cristina Marino sbotta con i follower che vogliono vedere la faccia della figlia e il principe Alberto di Monaco se la prende con chi dice che Charlene è in esilio. Ma poi ci sono i dettagli della festa sui monti di Mia Facchinetti e le uscite mondane di Belen. Ecco tutto quel che ti sei perso in sette giorni di gossip…