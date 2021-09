Cristina Marino: “Se non posto la faccia di mia figlia, che vi frega?”

“Questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? A voi cosa interessa vedere che faccia ha mia figlia? E soprattutto se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre, potrò fare come mi pare?”. Cristina Marino è un fiume in piena e sui social se la prende con chi le chiede di pubblicare Nina, avuta dal marito Luca Argentero. “Questa cosa dei bambini: se li posti è perché li posti, se non li posti è perché non li posti…ma io credo che ognuno debba fare un po’ quel cavolo che gli pare”.

“Perché se pubblichi i piedi allora devi pubblicare anche la faccia o se non pubblichi la faccia non devi pubblicare neanche i piedi. Ma perché? Ragazzi rasserenatevi, uno su Instagram pubblica quello che gli va di pubblicare, non illudetevi che sia Truman Show anche quando lo sembra, non lo è” chiarisce l’influencer in una sequenza di Stories.

“Credo che, come ho sempre detto, ogni madre ha il diritto di postare quello che gli va. Io non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, a chi assomiglia, uguale agli occhi, ai capelli, non mi va, preferisco tutelarla e così è, fatevene una ragione. Quando mi andrà e, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia. Se la curiosità è una cosa carina bene, se la trasformate in un accanimento datevi pace” aggiunge la Marino.

“Ma se davvero non te ne frega un c…o allora perché fai polemica?” ripete lei con a fianco Luca Argentero che aggiunge pacifico: “Che te frega?”. E allora l’influencer scoppia a ridere: “Ha ragione lui, che me frega? Anzi che ve frega a voi?”.

