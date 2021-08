Cristina Marino fisico al top: "Non lamentatevi, fate"

Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mi state continuando a chiedere come si fa a tornare in forma dopo un figlio", dice Cristina Marino nelle storie di Instagram. Parla di piani di allenamento e di corretta alimentazione, ma alla fine sintetizza tutto con un messaggio chiaro e diretto: "Non lamentatevi, fate". E' questo, in fin dei conti, l'unico segreto dietro al suo corpo strepitoso e scolpito: poche scuse e tanto workout.