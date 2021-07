Cristina Marino in topless, vacanze hot con Luca Argentero

Cristina Marino in topless, vacanze hot a Taormina con Luca Argentero Tgcom24 1 di 21 Vero 2 di 21 Vero 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Show in riva al mare a Taormina dove l’attrice Cristina Marino ha improvvisato uno strip che non è passato inosservato all’obiettivo dei paparazzi del settimanale Vero che lo hanno prontamente immortalato. In vacanza con il marito Luca Argentero e la figlia Nina Speranza la influencer ha sfoggiato un topless da dieci durante il cambio costume. Con nonchalance ha slacciato la camicetta sotto la quale non portava nulla per indossare il reggiseno.