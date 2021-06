Argentero e Marino in luna di miele, guarda le foto degli sposi da Positano Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il sì a Città della Pieve, Cristina Marino e Luca Argentero si sono concessi una romantica luna di miele made in Italy. La coppia si trova a Positano tra gite in barca e panorami mozzafiato. Lei in bikini con un fisico al top, lui nei rari scatti che lo ritraggono è sexy e innamorato. Hanno scelto la Costiera Amalfitana per trascorrere giorni romantici e appassionati al mare, dopo un sì altrettanto semplice e dolcissimo.