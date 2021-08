Cristina Marino bollente per la sfida a tennis contro Luca Argentero

La vacanza in Sicilia di Cristina Marino e Luca Argentero non è solo coccole e relax. I due si dedicano anche allo sport e ingaggiano una partita a tennis dai risvolti bollenti. La mise di Cristina è attillata e sensuale, e lei enfatizza il suo sex appeal mettendo in risalto ora le lunghe gambe e ora il décolleté.

La Marino non rinuncia allo sport e all'allenamento nemmeno in vacanza. Sui social condivide le sue pose atletiche con addosso un costume bianco che fa risaltare la pelle abbronzata. Poi distesa sul lettino in bikini rosa inquadra gli addominali scolpiti.

Leggi Anche Cristina Marino in topless, vacanze hot con Luca Argentero

Tra bagni al largo della Scala dei Turchi e relax sul patio della meravigliosa villa in cui alloggiano, Cristina e Luca vanno d'amore e d'accordo. Un po' di pepe nel rapporto non guasta mai, e la partita di tennis è il modo giusto per un po' di sana competizione (e anche per tenersi in forma). Sulla terra rossa la modella si mette in posa armata di racchetta ed è più bella che mai, anche suo marito non può fare a meno di commentare con tante fiammelle.

Potrebbe interessarti anche: