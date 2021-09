Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi da favola al royal wedding a Vienna

Belli e innamorati parevano sul set di un film fiabesco. Lei al braccio del suo cavaliere raggiante e sorridente, lui che la teneva stretta come per non farsela scappare. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno reso ancor più luminoso e romantico il matrimonio della principessa Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica con Emanuele Musini. Alla cerimonia serale e mondana la coppia ha illuminato la scena: Beatrice con il suo delizioso abito rosso vaporoso con la gonna in tulle e lo scollo romantico pareva una Barbie da sogno e il suo principe bello ed elegante a tenerla per mano.

La Borromeo e il figlio di Carolina di Monaco si sono sposati sei anni fa e hanno due figli Stefano, 3 anni, e Francesco, 2. Poco inclini al gossip e alla mondanità, sanno attirare i riflettori con le loro uscite centellinate ma sempre di grande effetto. Lei, giornalista e rampolla di una famiglia aristocratica italiana molto nota, e lui ottavo in linea di successione al trono di Monaco sono l’esempio dei principi moderni, belli, affascinanti e molto innamorati.

