Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi contadini chic in Francia

Altro che vita di corte! Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno scelto di vivere immersi nella natura e si sono trasferiti in campagna. Nella loro fattoria nel Sud della Francia hanno iniziato una nuova vita da contadini chic, si occupano degli animali, fanno il formaggio e curano l'orto, come hanno raccontato in un'intervista a L'Officiel Monaco.

"Abbiamo una fattoria nel Sud della Francia, dove abbiamo trascorso il lockdown, in cui ci occupiamo dei nostri animali – capre, mucche, cavalli, pecore – ventiquattro ore su ventiquattro", ha spiegato la Borromeo. Fanno il formaggio e coltivano l'orto, con il sogno di diventare sempre più autosufficienti. Di recente, in un'altra intervista, la Borromeo aveva scherzato sulle nuove capacità acquisite con il lavoro in campagna: "Adesso posso mettere in curriculum che so tagliare le unghie alle capre!"

Beatrice, giornalista e rampolla di un'importantissima famiglia aristocratica, e Pierre, ottavo nella linea di successione al trono monegasco, hanno fatto della cura e del rispetto dell'ambiente uno stile di vita. I loro valori li stanno trasmettendo anche ai figli Stefano (3 anni) e Francesco (2), ai quali hanno deciso di regalare un'infanzia a contatto con la natura.

