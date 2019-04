Beatrice e Pierre Casiraghi in costume sulle spiagge dei Caraibi

L'invito a partecipare come padrino alla regata "Les Voiles di Saint Barth" ha fornito un'ottima scusa a Pierre Casiraghi per regalarsi una vacanza ai Caraibi insieme alla moglie Beatrice Borromeo e ai figli Stefano (2 anni) e Francesco (11 mesi). Il settimanale Chi li ha fotografati in costume da bagno, mentre si spalmano la crema l'un l'altro o giocano in acqua.