La settimana delle stelle

Festa al ristorante, torta in giardino, baci rubati in camerino e amori misteriosi. In questa settimana di gossip i vip si sono rincorsi tra party di compleanno come quelli di Elettra Lamborghini e Vivienne Nasi, terzogenita di Alena Seredova, scatti rubati come le effusioni di Can Yaman e Diletta Leotta, nozze a sorpresa come quella di Camila Raznovich, e immagini imperdibili come la Regina con gli stivaloni o i primi passi della piccola di Silvia Provvedi.