La Regina Elisabetta e il principe Carlo con vanga e stivali, la nuova foto insieme

La nuova foto social della Regina Elisabetta insieme al principe Carlo è in mezzo alla natura. La sovrana indossa un soprabito verde e porta in testa un foulard, con gli stivaloni ai piedi. Il figlio ha un cappotto classico cammello e una vanga tra le mani perché scava nella terra per il lancio di “The Queen’s Green Canopy”. “Piantare un albero è una dichiarazione di speranza e fiducia nel futuro” scrivono.

La passione per l’ambiente unisce la regina all’erede al trono e insieme si sono fatti fotografare per un nuovo scatto social. I due chiedono di piantare un albero, proprio come fa Carlo ripreso mentre prepara la buca, come regalo per i 70 anni di regno, che si festeggeranno il prossimo anno. “Chi vorrà, potrà pure condividere il suo albero su una mappa interattiva, così da essere d’ispirazione” dice Carlo nel video in cui mostra che scava con la vanga di legno.

Leggi Anche Archie compie 2 anni, gli auguri della Regina Elisabetta

Leggi Anche La regina Elisabetta torna al lavoro, primo impegno ufficiale dopo la morte del principe Filippo

La regina Elisabetta torna al lavoro, primo impegno ufficiale dopo la morte di Filippo IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 3 di 26 IPA 4 di 26 IPA 5 di 26 IPA 6 di 26 IPA 7 di 26 IPA 8 di 26 IPA 9 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: