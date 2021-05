La regina Elisabetta torna al lavoro, primo impegno ufficiale dopo la morte del principe Filippo

La regina Elisabetta torna al lavoro, primo impegno ufficiale dopo la morte di Filippo IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 3 di 26 IPA 4 di 26 IPA 5 di 26 IPA 6 di 26 IPA 7 di 26 IPA 8 di 26 IPA 9 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nei suoi 69 anni di regno ha sempre tenuto fede agli impegni, e la regina Elisabetta non ha certo intenzione di smettere adesso. Nonostante il dolore ancora vivo per la morte del principe Filippo, suo marito per oltre 47 anni, la Sovrana non si è tirata indietro ed ha partecipato al tradizionale Queen's speech, il discorso per l'apertura della nuova sessione del Parlamento britannico a Westminster.