Gregoraci-Coletti, il pilota: “Ci frequentiamo ma… non stiamo insieme”

Stanno insieme o non stanno insieme? Questo è il dilemma. Escono allo scoperto, ma poi cancellano le foto. Che indecisione nel debutto social di Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. La showgirl e il pilota fanno coppia? Lui ha postato e poi cancellato le immagini di loro due con tanto di cuoricino. Il gossip è partito, ma poi lo stesso pilota ha voluto mettere le cose in chiaro: “Eli ed io non stiamo assieme”.

Eppure, le parole scritte in una storia social dal pilota Stefano Coletti facevano pensare a una vera e propria dichiarazione d’amore: “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto”.

E dopo essersi riferito alle immagini messe e poi tolte dalla Rete, Coletti continua: “Non eravamo assieme ai tempi del Gf, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento”. E dopo la dichiarazione d’amore, arriva lo stop: “Eli ed io non stiamo assieme”. Ora non resta che aspettare la risposta di Elisabetta Gregoraci, che – molto attiva sui social – al momento non conferma e non smentisce…



