la settimana delle stelle

Settimana pesante per Fedez e Chiara Ferragni, finiti nell'occhio del ciclone a causa della festa scandalo organizzata in un supermercato per il compleanno del rapper. Nonostante le scuse, la coppia non è riuscita a placare le critiche dei fan. Intanto, le immagini delle curve materne, degli outfit e delle premure in pubblico di Meghan Markle per il principe Harry durante il loro viaggio in Australia hanno fatto il giro del mondo. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...